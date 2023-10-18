بايدن يصل إلى إسرائيل في زيارة محفوفة بالمخاطر

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إلى الأراضي الإسرائيلية في زيارة غير عادية وعالية المخاطر.

وتأتي هذه الزيارة، وسط احتجاجات ومسيرات ووقفات تضامن استثنائية شهدتها دول المنطقة تنديداً بالقصف الإسرائيلي المميت على مستشفى المعمداني في غزة.

وبحسب قناة CNN الأمريكية، يسعى بايدن من خلال زيارته إلى إظهار الدعم القوي لإسرائيل في سعيها للقضاء على حركة حماس، بينما يضغط أيضًا من أجل إيجاد سبل لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

ومنذ صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة من قبل كتائب القسام في إطار عملية "طوفان الأقصى"، ردا على جرائم إسرائيل ضد المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.

وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، أكثر من 3000 قتيل، في حين تجاوز عدد القتلى في إسرائيل 1300 قتيل بينهم 300 عسكري.