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بايدن يصل جنيف لعقد أول قمة مع بوتين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-15T15:44:32+0000
بايدن يصل جنيف لعقد أول قمة مع بوتين

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جنيف، الثلاثاء، قبل يوم من موعد أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية القادمة من بروكسل في مطار كوانتران، ومن المقرر أن يتوجه بايدن مباشرة إلى فندق شديد الحراسة سيقيم فيه لإجراء محادثات مع الرئيس السويسري جي بارمولان.

ونقلت رويترز عن مسؤول وصفته بالبارز في إدارة بايدن، أنه لا يتوقع نتائج كبيرة من القمة.

وكان بايدن تعهد، الإثنين الماضي، أن يحدد لبوتين خلال لقائهما المرتقب، الأربعاء، في جنيف ما هي ”خطوطه الحمراء“.

وقال بايدن حينها خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكننا سنرد إذا واصلت روسيا أنشطتها".

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