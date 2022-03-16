بايدن يصف بوتين لأول مرة بـ"مجرم حرب" وموسكو تعده "أمراً لا يغتفر"

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة بـ"مجرم حرب"، الأمر الذي نددت به الرئاسة الروسية وقالت إنه "لا يغتفر".

وقال بايدن للصحافيين "أعتقد أنه مجرم حرب".

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن كان "يتحدث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صورا "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر".

واضافت ساكي قولها: "لا نرى أي مؤشرات للتهدئة أو خفض التصعيد من جانب القوات الروسية".

وردّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف على تصريحات بايدن وقال إن "وصف بايدن لبوتين بأنه مجرم حرب أمر مرفوض ولا يغتفر". وتابع، أنه "أمراً لا يمكن التسامح مع صدوره من رئيس دولة قتلت مئات الآلاف في العالم".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن بايدن تقديم مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة لأوكرانيا، تتضمن طائرات مسيرة لمساعدتها في حماية مجالها الجوي أمام الهجوم الروسي.

وقال بايدن، قبيل توقيعه على مشروع قانون يسمح بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، "بدأنا في مساعدة أوكرانيا قبل بداية الحرب وأخذنا تهديدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بكل جدية".