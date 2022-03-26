بايدن يصف بوتين بـ"الجزار" وموسكو تعلق

شفق نيوز/ شن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، هجوماً جديداً على نظيره الروسي فلاديمير بويتن، ووصفه بـ"الجزار"، وذلك بعد أيام من وصفه بأنه "مجرم حرب".

وادلى بايدن بهذا التصريح الجديد خلال لقاء في العاصمة البولندية وارسو مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف، كما حضر وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تصريحات بايدن تقلل من فرص إصلاح العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف بيسكوف "من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس"، محذراً من أن "الإهانة الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

والأسبوع الماضي، وصف بايدن نظيره الروسي بأنه "مجرم حرب"، وهو ما اعتبره الكرملين تصريحاً غير مقبول ومخالفاً للدبلوماسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".