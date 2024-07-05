بايدن يصر على بقائه في السباق الانتخابي: سأفوز بولاية ثانية

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، استمراره بالسباق الرئاسي عقب المناظرة الرئاسية التي خاضها أمام منافسه الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، والتي أشعلت موجة واسعة من التساؤلات بشأن إمكانية الرئيس الأميركي خوض ولاية ثانية.

وقال بايدن في خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن: "سأستمر في السباق الرئاسي وسأفوز بولاية ثانية".

وأضاف "لن أسمح للمناظرة أن تمحو سنوات من العمل".

وقال بايدن للحشد وسط الهتافات: "سأبقى في هذا السباق"، مضيفا "لن أسمح لمناظرة واحدة مدتها 90 دقيقة أن تمحو ثلاث سنوات ونصف من العمل".

ويعد خطاب بايدن في ويسكونسن هو الأول من بين ظهورين، يوم الجمعة، ستتم مراقبتهما عن كثب مع تزايد الشكوك بين الديمقراطيين حول قدرته على التغلب على ترامب. وستبث قناة ABC News مقابلة مع بايدن مساء الجمعة.