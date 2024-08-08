بايدن يشكك في انتقال السلطة "سلمياً" إذا خسر ترامب

شفق نيوز/ صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه "غير واثق على الإطلاق" من حدوث انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلة.

وقال بايدن في مقتطفات من مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، بثت أمس الأربعاء، ومن المقرر إذاعتها بالكامل يوم الأحد المقبل: "إذا خسر ترامب، فأنا غير واثق على الإطلاق".

وأضاف: "هو يعني ما يقول. نحن لا نأخذه على محمل الجد. هو يعني كل ما يقوله حول 'إذا خسرنا سيكون هناك حمام دم'".

وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.

وأكدت حملة هاريس، أول أمس الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس. ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.