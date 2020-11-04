بايدن يشعر بـ"الأرتياح" .. ترامب: الديمقراطيون يسرقون الإنتخابات

شفق نيوز/ عبر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يوم الاربعاء عن إرتياحه ازاء النتائج الأولية المعلنة لفرز صناديق الإقتراع في الويلاات المتحدة.

وقال في كملة له وسط حشد من مؤيده "إننانشعر بالإرتياح مما وصلنا اليه حتى اللحظة، ونؤمن أننا على مسارنا لتحقيق​ الفوز"، مردفا بالقول "كنا نعلم أنه بسبب التصويت غير المسبوق بالبريد قد يستغرق وقتا وعلينا التخلي بالصبر الى حين الانتهاء من عد الأصوات وكل صوت وبطاقة اقتراع"

واضاق انه "ما زلنا ننتظر ​الاخبار​ من ​جورجيا​، و وضعنا جيد فيما يخص ويسكونسون و​ميشيغان​، قد يستغرق الأمر وقتا لعد أصوات ​بنسلفانيا​ ولكن تأكدوا بأن هناك حالة من الحماس بسبب الاقبال على التصويت وقد نعلم النتائج صباح غد وقد تستغرق أكثر من ذلك".

ولفت بايدن الى انه "لن أكون سعيدا اذا ما صرح ​ترامب​ أنه فاز"، موجها الشكر الى "كل من حضر وانتخب​​​​​​​".

من جانبه اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تغريدة على "تويتر" أنه سيلقي كلمة مساء اليوم"، وقال "إننا متقدمون بقوة ولكن الديمقراطيين يحاولون سرقة ​الانتخابات​ ولن ندعهم يفعلوا ذلك".

واردف أنه "لا يمكن السماح بتوالي وصول الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع".