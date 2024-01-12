بايدن يشرح للكونغرس أسباب الهجوم على الحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ بعث الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، برسالة الى الكونغرس شرح فيها أسباب الهجوم على الحوثيين في اليمن.

وقال بايدن في رسالته، إن "الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر"، موضحاً انه "تم تنفيذ الضربات لردع وإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات مستقبلية".

وأضاف، "نفذنا الضربات ضد منشآت الحوثيين في اليمن بما يتوافق مع القانون الدولي"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لأي تهديدات".

وأشار بايدن الى أنه "أمر بهذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليته بحماية الأمريكيين في الداخل والخارج".

وتابع أن "الضربات نفذت بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال ليل الخميس - الجمعة، ردا على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر.