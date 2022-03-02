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بايدن يسلك طريق الصين لمواجهة روسيا ويضع خيارين أمام زيلينسكي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T16:31:00+0000
بايدن يسلك طريق الصين لمواجهة روسيا ويضع خيارين أمام زيلينسكي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن تحاول إجراء اتصالات غير مباشرة مع الصين بشأن الوضع في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وردّاً على سؤال حول وجود تواصل بين واشنطن وبكين بشأن أوكرانيا: "بشكل غير مباشر نعم".

واقترح بايدن على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي البت فيما إذا كان يفضل البقاء في أوكرانيا أم مغادرتها.

وكان الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي، دعا اليوم الأربعاء، إلى دعم سريع لطلب بلاده الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ أسبوع كامل، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.

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