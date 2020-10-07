سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بايدن يسجل تقدماً جديداً على ترامب في سباقه الرئاسي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-07T10:18:38+0000
بايدن يسجل تقدماً جديداً على ترامب في سباقه الرئاسي

شفق نيوز/ أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري بناء على طلب من شبكة "سي إن إن" تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بـ 16 نقطة مئوية  شعبية على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق نتائج هذا الاستطلاع، سيصوت 57% من المشاركين لصالح بايدن، إذا أجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوت 41% من العينة التي شملها الاستطلاع لصالح الرئيس الحالي ترامب.

وسُجل في هذا الإستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لصالح المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن حوالي 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

وكان أجري استطلاع سابق في منتصف أغسطس، وحينها تقدم بايدن على منافسه ترامب بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة.

كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق يتراوح بين 2 إلى 16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1-4 أكتوبر، وتُحدد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.

 

 

 


related

مرشح مفاجئ يتقدم لسباق الرئاسة الامريكية: ترامب خطر غير مسبوق

Date: 2019-11-08 12:27:09
مرشح مفاجئ يتقدم لسباق الرئاسة الامريكية: ترامب خطر غير مسبوق

العراق يحضر بقوة بمناظرة الديمقراطيين بامريكا

Date: 2019-09-13 13:50:21
العراق يحضر بقوة بمناظرة الديمقراطيين بامريكا

استطلاع يظهر ارتفاع شعبية ترامب

Date: 2020-01-25 12:58:32
استطلاع يظهر ارتفاع شعبية ترامب

استجواب وطلب لقاء مباشر.. معركة "عزل ترامب" تستعر

Date: 2019-10-01 08:31:41
استجواب وطلب لقاء مباشر.. معركة "عزل ترامب" تستعر

ترامب يكشف عن مصير بينس وبومبيو معه

Date: 2019-11-23 07:11:53
ترامب يكشف عن مصير بينس وبومبيو معه

بحملة قيمتها 30 مليون.. بلومبرغ يترشح للرئاسة الأميركية

Date: 2019-11-24 18:03:46
بحملة قيمتها 30 مليون.. بلومبرغ يترشح للرئاسة الأميركية

البغدادي وسليماني وبايدن يستحوذون على خطاب قبول ترامب الترشيح الجمهوري

Date: 2020-08-28 05:43:56
البغدادي وسليماني وبايدن يستحوذون على خطاب قبول ترامب الترشيح الجمهوري

جو بايدن غاضبا: ترامب يعلم أنني سأهزمه بسهولة

Date: 2019-09-22 07:45:09
جو بايدن غاضبا: ترامب يعلم أنني سأهزمه بسهولة