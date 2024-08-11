بايدن يستجم بهدوء على الشاطئ والعالم "يشتعل" (فيديو)

شفق نيوز/ أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن غضب معارضيه خاصة الجمهوريين، بالإضافة إلى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو له وهو يستجم على شاطئ ولاية ديلاوير.

وقال معارضو بايدن إنه يستجم بالتزامن مع تسارع الأحداث في العالم واشتعالها في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى أوضاع اقتصاد الولايات المتحدة.

وأشارت تقارير إلى أن ذلك يعتبر "إهمالا" من قبل الرئيس لأحداث مهمة.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة، بالتزامن مع تلويح إيران ووكلائها برد قاسٍ على إسرائيل لاغتيالها قادة من حماس وحزب الله قبل نحو 10 أيام، إضافة إلى الهجوم الأوكراني المفاجىء على مقاطعة كورسك الروسية.

وقال مغردون بسخرية إن بايدن في إجازته لا يختلف كثيرا عن وجوده في مكتبه بالبيت الأبيض، وتساءل آخرون: "من يدير البلد الآن؟".