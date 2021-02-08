بايدن يستبعد وصول أميركا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

شفق نيوز/ بين الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 في المئة على الأقل من السكان، للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

وفي مقابلة لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية، قال بايدن: "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية... هذا الصيف صعبة للغاية".

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وأضافت أن هذه الحصيلة لجرعات لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك حتى السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:00 بتوقيت غرينتش) الأحد.

ويشير الإحصاء المنشور، السبت، إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات، ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.

https://twitter.com/CBSEveningNews/status/1358542272783130633