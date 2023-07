بايدن يركل منصة الخطاب بتصرف غريب.. فيديو

شفق نيوز/ انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يركل المنصة خلال خطاب ألقاه (الخميس) في ساوث كارولينا.

وتظهر اللقطات بايدن وهو يركل المنصة عدة مرات، ثم يدير ظهره للجمهور محاولا فعل نفس الشيء من زاوية مختلفة.

ثم توجه لهم بالكلام قائلا: "إذا كنتم تتساءلون ما الذي أركله، فأنا أركل المنصة". وبعد أن حاول الرئيس الأمريكي شرح سلوكه، قال مازحا إنه سيكون أطول إذا خطا فوق المنصة.

Biden opens his speech in South Carolina by struggling to use his podium: "If you're wondering what I'm kicking here, I'm kicking the stand in. It's not working." pic.twitter.com/pRmTD0S4oU