بايدن يرسل "قائد عمليات الفلوجة" إلى إسرائيل تمهيداً للغزو البري

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، الاستعانة بخبراء أمريكيين - لهم تجربة في حرب العراق - لنقل خبراتهم، قبل هجوم بري وشيك على قطاع غزة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن أرسلت جنرالا من مشاة البحرية، لتقديم المشورة للجيش الإسرائيلي بشأن التخطيط لهجومه المرتقب.

والعسكري المقصود، هو القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية الجنرال جيمس غلين، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في حرب المدن في العراق، خاصة في الفلوجة، حيث قاد غلين بعضا من أكثر المعارك دموية في الفلوجة، بين القوات الأمريكية والمقاتلين العراقيين.

وبحسب المعلومات التي كشفتها "سي إن إن"، يحاول المسؤولون العسكريون الأمريكيون إبعاد إسرائيل عن القتال في المناطق الحضرية، الذي يشبه ما خاضته الولايات المتحدة خلال حرب العراق.

يستنبط المستشارون العسكريون الأمريكيون الموجودون في إسرائيل الدروس المستفادة من معركة الفلوجة في عام 2004 على وجه التحديد، وهي واحدة من أكثر المعارك دموية في حرب العراق، ويحاولون مساعدة القوات الإسرائيلية على وضع عدد من الاستراتيجيات المختلفة لمواجهة حماس على الأرض.

ويحث المستشارون العسكريون الأمريكيون، الإسرائيليين على استخدام مزيج من الضربات الجوية الدقيقة وغارات العمليات الخاصة المستهدفة، بدلا من شن هجوم بري واسع النطاق على غزة، وهو الهجوم الذي قد يعرض الرهائن والمدنيين للخطر، ويزيد من خطر تأجيج التوترات في المنطقة.

ويعتمد العسكريون الأمريكيون على الاستراتيجيات التي تم تطويرها خلال المعركة التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم "داعش"، التي اعتمدت بشكل أكبر على قوات العمليات الخاصة.