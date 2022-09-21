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بايدن يرد على تهديدات بوتين.. ويندد بـ"الانتهاك الوقح"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-21T15:42:12+0000
بايدن يرد على تهديدات بوتين.. ويندد بـ"الانتهاك الوقح"

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "انتهك بوقاحة" ميثاق الأمم المتحدة بغزوه أوكرانيا.

وقال بايدن، الأربعاء، في خطابه أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن بوتين يهدد أوروبا بسلاحه النووي، في إشارة إلى خطاب الرئيس الروسي اليوم الذي أعلن فيه إمكانية استخدام أي سلاح ضد الغرب، كما أعلن تعبئة جزئية لجنود الاحتياط.

وردا على تهديدات بوتين، قال بايدن إن أحدا لم يهدد روسيا، ولا أحد بحث عن النزاع باستثناء روسيا وحدها.

وأشار الرئيس الأميركي في كلمته إلى أن هدف روسيا من حربها هو "إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة".

وشدد بايدن على أن واشنطن تريد إنهاء هذه الحرب، ولكن بشروط عادلة ودون أن يتم الاستيلاء على أراضي دولة مستقلة. وقال إن بلاده "ملتزمة بدفاعها عن الديمقراطية".

وكشف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها وحلفائها لفرض كلفة باهضة على روسيا جراء حربها في أوكرانيا.

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