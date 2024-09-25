بايدن يرجح اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إمكانية نشوب حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، فيما دعا إلى تحقيق السلام وتسوية الخلافات سلمياً.

وقال بايدن خلال مقابلة تلفزيونية إن "الحرب واسعة النطاق ممكنة، لكنني أعتقد أن احتمال التوصل إلى تسوية أيضاً ممكن. التسوية من شأنها أن تغير المنطقة بأكملها بشكل جذري، العالم العربي يريد التسوية"، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وأضاف: "إنهم (الدول العربية) على استعداد لعقد صفقة مع إسرائيل إذا غيرت إسرائيل بعض أساليبها"، مؤكداً "في نهاية المطاف، حل الدولتين ضروري. هناك طريقة وفرصة لتحقيق ذلك".

وفي خطابه الأخير الليلة الماضية كرئيس للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار بايدن بشكل مكثف إلى الحرب في الشرق الأوسط، وكرر الرسالة التي مفادها أنه يجب التوصل إلى تسوية دبلوماسية لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقبل ذلك، أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أيضا إلى التصعيد في الشرق الأوسط، وأعلن أن كبار مسؤولي الإدارة في الولايات المتحدة يعملون على مدار الساعة لمنع تطور التصعيد إلى حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله".

وقال بلينكن في بداية لقاء عقده في نيويورك مع كبار المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي إننا "نجتمع في وقت متوتر. إن خطر التصعيد حاد. وأفضل رد على ذلك هو الرد الدبلوماسي.. وجهودنا المنسقة ضرورية لمنع المزيد من التصعيد".