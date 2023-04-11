بايدن يدين احتجاز روسيا صحفياً أمريكياً ويعده "تجاوزاً للحدود"

شفق نيوز/ أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، احتجاز روسيا مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس، عاداً توقيفه "تجاوزا للحدود".

وقال بايدن للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى إيرلندا الشمالية إن "احتجاز روسيا الصحفي، إيفان غيرشكوفيتش، هو "غير قانوني بتاتا" و"تجاوز للحدود".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت رسميا، الإثنين، أن غيرشكوفيتش "محتجز ظلما"، داعية موسكو للإفراج الفوري عنه.

وعندما تصنف الحكومة الأمريكية رسميا أن "مواطنا محتجز ظلما"، فهي بذلك تنقل الإشراف على حالته إلى قسم متخصص في وزارة الخارجية، يسمى مكتب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، يرتكز عمله على التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى.

وتم توقيف غيرشكوفيتش (31 عاما) الذي عمل في روسيا 6 سنوات، بمدينة يكاترينبرج بتهمة "التجسس لصالح الحكومة الأمريكية"، وفق جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB".

من جهتها، نفت الصحيفة الأمريكية "بشدة" مزاعم التجسس ضد غيرشكوفيتش، ودعت إلى "الإفراج الفوري عنه".

بدورها، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، في تصريح صحفي، إن غيرشكوفيتش كان يستخدم أوراق اعتماده غطاء لـ"أنشطة لا علاقة لها بالصحافة".