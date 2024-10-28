بايدن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، بصوته في "التصويت المبكر" لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة.

ويتيح القانون للأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الاقتراع العام، أي قبل الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد صوّت أكثر من 35 مليون أمريكي في التصويت المبكر.

ويدعم جو بايدن نائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية منذ انسحابه من السباق نحو البيت الأبيض في جويلية المنقضي، بعدما أعلن عن ترشّحه شهر أفريل المنقضي.

وتسببت المناظرة التي واجه فيها جو بادين منافسه ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب، في تعرضه إلى ضغوط ودعوته للانسحاب بسبب شكوك حول “لياقته الذهنية” لتولي قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لتخوض هاريس السباق كمرشحة للديمقراطيين في انتخابات تظهر استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا في حظوظ المرشحين دونالد ترامب وكامالا هاريس بشكل يعيق تنبؤ الفائز.