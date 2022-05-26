بايدن يدعو لفرض قوة القانون و"حصر السلاح" في أمريكا

شفق نيوز / دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إلى المزيد من السيطرة على الأسلحة، معتبرا أن التعديل الثاني في الدستور الأمريكي الذي يحمي حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها "ليس نهائيا".

ويأتي ذلك في أعقاب مقتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين، إثر هجوم مسلح على مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية.

وتساءل بايدن في تصريح له من البيت الأبيض: "متى سنفعل ما يجب القيام به، للحد من المذابح التي تحدث في بلدنا؟"، داعيا إلى "فرض قوانين مراقبة السلاح".

وبايدن، الذي ساعد في تمرير الحظر الفيدرالي على الأسلحة الهجومية عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، أشار إلى أنه شعر بالدهشة لأن المسلح الذي هاجم المدرسة في تكساس دخل إلى متجر واشترى "أسلحة حرب مصممة ومسوقة على أنها قاتلة".