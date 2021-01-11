سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن يدعو لعزل ترامب: يجب ألا يبقى في السلطة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-11T20:22:46+0000
بايدن يدعو لعزل ترامب: يجب ألا يبقى في السلطة

شفق نيوز/ شدد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، على أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "يجب ألا يظل في المنصب".

وقال بايدن، في كلمة مختصرة أمام الصحفيين بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: "تحدثت اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، وما إذا سيكون هناك تعاط مع مسعى العزل في يوم واحد ويوم آخر لتمريره في مجلس الشيوخ.. وهذا ما أتمناه".

وبشأن أحداث الكونغرس الأربعاء الماضي، ذكر: "تمت إحاطتي وأعتقد أنه من المهم جدا مواجهة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات وسببوا أضرارا.. يجب محاسبتهم ومساءلتهم".

بيلوسي تحدد التحرك

من جهتها، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، اليوم، إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية ترامب عن المنصب بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم يمضون قدما في تشريع العزل.

وذكرت أن الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

وأوضحت في بيان "في خطوتنا التالية سنمضي قدما في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل وسيكون تحركنا أيضا بالمثل".

related

ترامب يتبع إستراتيجية جديدة لقلب طاولة الإنتخابات على بايدن

Date: 2020-11-20 13:42:28
ترامب يتبع إستراتيجية جديدة لقلب طاولة الإنتخابات على بايدن

اشتباكات بين أنصار ترامب وأمن امريكي وسط تهديد بوجود قنبلة في "الكابيتول"

Date: 2021-01-06 19:27:29
اشتباكات بين أنصار ترامب وأمن امريكي وسط تهديد بوجود قنبلة في "الكابيتول"

استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب

Date: 2020-11-01 05:12:30
استطلاع يظهر تقدم بايدن على ترامب

ترامب "القلق": بايدن ستكون لديه اسئلة المناظرة مسبقاً

Date: 2020-10-09 05:47:43
ترامب "القلق": بايدن ستكون لديه اسئلة المناظرة مسبقاً

الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

Date: 2021-01-07 04:32:13
الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

Date: 2020-11-07 04:10:15
بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

ماذا سيعني فوز ترامب أو بايدن للشرق الأوسط؟

Date: 2020-11-04 12:06:20
ماذا سيعني فوز ترامب أو بايدن للشرق الأوسط؟

محامي ترامب يتحدث عن تزوير في الانتخابات: الجمهوريون لن يسمحوا بذلك

Date: 2020-11-04 22:24:07
محامي ترامب يتحدث عن تزوير في الانتخابات: الجمهوريون لن يسمحوا بذلك