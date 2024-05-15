بايدن يدعو ترامب لـ"مناظرتين" والأخير يرد: أسوأ من واجهته

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، إلى مناظرته مرتين قبل انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما وافق الأخير عليها مباشرة، وطالب بأكثر من اثنتين.

‎وعرض بايدن على منافسه المشاركة معا في مناظرتين رئاسيتين متلفزتين في يونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول المقبل، ورد ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشال" بالموافقة، واقترح إجراء أكثر من مناظرتين ومكان كبير "لأغراض الإثارة".

‎وقال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس" إن "دونالد ترامب خسر مناظرتين أمامي في عام 2020، ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة.. الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى.. سأفعل ذلك مرتين".

وكتب بايدن في منشور آخر أنه قبل دعوة من شبكة "سي أن أن" لاستضافة المناظرة الأولى في السابع والعشرين من يونيو/حزيران.

‎واعتبر ترامب في منشوره أن بايدن "أسوأ مناظر" واجهه على الإطلاق" وأنه "مستعد وراغب في مناظرة جو المحتال في الموعدين المقترحين في يونيو وسبتمبر".

‎وأضاف ترامب: "أوصي بشدة بإجراء أكثر من مناظرتين، ولأغراض الإثارة، في مكان كبير للغاية، على الرغم من أنه من المفترض أن بايدن يخاف من الحشود".

‎وأعلنت مراسلة شبكة "سي أن أن" في البيت الأبيض نقلا عن مصدرين في حملة بايدن إن المناظرة الأولى ستتم في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، مساء 27 يونيو، في أحد استوديوهات الشبك، من دون جمهور.