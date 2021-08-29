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بايدن يخطط لسحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-29T05:19:42+0000
بايدن يخطط لسحب جميع الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب سفير بلاده وجميع الموظفين الدبلوماسيين من أفغانستان بحلول يوم الثلاثاء، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح متى أو ما إذا سيعودون إلى البلاد.

وحسب الصحيفة، فإنه رغم "اهتمام طالبان المعلن" بأن تحتفظ الولايات المتحدة ببعثة دبلوماسية في كابل، لم تتخذ إدارة بايدن قرارا نهائيا شأن الشكل المستقبلي لتواجدها في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الجمعة إن إدارة بايدن "تناقش بنشاط" طلب "طالبان" مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم تتواصل بشكل مباشر مع "طالبان" حتى الآن لبحث الشكل المحتمل للبعثة الدبلوماسية، وفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

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