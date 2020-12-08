سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بايدن يختار قائد حرب العراق وأفغانستان وزيراً للدفاع

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-08T04:30:59+0000
بايدن يختار قائد حرب العراق وأفغانستان وزيراً للدفاع

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الاميركية لدخول بغداد عام 2003 وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية.

وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي افغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

ويعد أوستن، المولود في 8 أغسطس 1953، القائد الثاني عشر للقيادة المركزية الأميركية، وهو أول أميركي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب.

وقبل شغله لهذا المنصب، عمل أوستن نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، وقبلها كان الجنرال أوستن أخر قائد للقوات الأميركية في العراق، وتحت أمرته جرت عملية ”الفجر الجديد“ التي استمرت حتى 15 ديسمبر الأول 2011، وخلالها تم سحب أخر جندي أميركي من العراق.

وفي 6 ديسمبر 2012 أعلن البنتاغون أن الرئيس السابق باراك أوباما رشح الجنرال أوستن لمنصب قائد القيادة المركزية الأميركية. وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيينه في هذا المنصب 5 مارس 2013، وتولاه رسمياً في 22 مارس 2013.

 

 

related

بايدن يؤيد حل الدولتين ويرفض خطة اسرائيل

Date: 2020-08-30 13:37:27
بايدن يؤيد حل الدولتين ويرفض خطة اسرائيل

تقرير: واشنطن تهدف لزيادة عدد القوات المشتركة في سوريا إلى 110 آلاف

Date: 2019-08-07 18:01:59
تقرير: واشنطن تهدف لزيادة عدد القوات المشتركة في سوريا إلى 110 آلاف

البنتاغون يتحدث عن اصابة قائد كبير في الجيش الأمريكي بفيروس كورونا

Date: 2020-03-10 07:23:44
البنتاغون يتحدث عن اصابة قائد كبير في الجيش الأمريكي بفيروس كورونا

ترامب الابن يهاجم جو بايدن بمقطع فيديو بسبب تأييده لحرب العراق

Date: 2020-09-07 06:29:20
ترامب الابن يهاجم جو بايدن بمقطع فيديو بسبب تأييده لحرب العراق

واشنطن تجرب "الصاروخ المحظور بنجاح"

Date: 2019-08-19 22:18:33
واشنطن تجرب "الصاروخ المحظور بنجاح"

ترامب يحدد موعدا لهزيمة كورونا والبنتاغون يحذر من الأسوأ

Date: 2020-03-25 06:45:35
ترامب يحدد موعدا لهزيمة كورونا والبنتاغون يحذر من الأسوأ

البنتاغون يشكل فريقا جديدا لدراسة ظهور أجسام طائرة مجهولة

Date: 2020-08-14 05:17:06
البنتاغون يشكل فريقا جديدا لدراسة ظهور أجسام طائرة مجهولة

بايدن يسجل تقدماً جديداً على ترامب في سباقه الرئاسي

Date: 2020-10-07 10:18:38
بايدن يسجل تقدماً جديداً على ترامب في سباقه الرئاسي