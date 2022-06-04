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بايدن يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-04T05:48:10+0000
بايدن يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم

شفق نيوز/ حمل الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار وتعطل إمدادات القمح جول العالم.

وقال بايدن، في تصريحات له مساء الجمعة، إن العمليات العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا المجاورة تسببت بارتفاع الأسعار، قائلا إن شحنات الحبوب من البلاد توقفت من جراء الحرب.

وشدد بايدن على أن أوكرانيا لم تتمكن من نقل حبوبها إلى دول العالم بسبب الحرب التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يعمل مع الشركاء الأوروبيين من أجل جعل الحبوب المخزنة في أوكرانيا تجد طريقها إلى الأسواق العالمية وتخفيض أسعارها.

وفي ملف الطاقة، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن زيادة الإنتاج ولكنه قال إنه غير متأكد من أن ذلك يكفي.

وقال بايدن للصحفيين، في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير: "لقد اعترفوا بوجود نقص في النفط وأصدروا بيانا بشأن اعتزامهم زيادة الإنتاج. لا أعرف ما إذا كان هذا كافيا. أعلم أنه أمر إيجابي"، وفقا لرويترز.

غير أن الرئيس الأميركي، إلى جانب قوله إن "إعلان أوبك +" عن زيادة الانتاج خطوة إيجابية"، فإنه أضاف "أنه ليس واثقا مما إذا كانت كافية".

وفيما دخلت العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يومها المئة، قال بايدن إنه لن يملي على كييف ما يجب أن تفعله.

وصرح بايدن "في وقت لاحق، ستكون هناك مفاوضات ولا أحد يعلم ما الذي يمكن أن تسفر عنه"، مضيفا "نحن نعمل على جعل أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها".

يشار إلى أن الحرب في أوكرانيا دخلت يومها المئة فيما تركز عمليات روسيا العسكرية على شرق أوكرانيا، في مسعى لإحكام السيطرة على إقليم دونباس.

 

 

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