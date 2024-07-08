بايدن يحسم أمره: سأفوز بولاية ثانية‎

شفق نيوز/ حسم الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، موفقه من الاستمرار في ترشحه لإعادة انتخابه، وذلك بعد مطالبات متزايدة له بالتنحي عن حملة 2024 خاصة بعد أدائه الذي وصف بـ"الكارثي" خلال المناظرة التي جمعته مع منافسه مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الشهر الماضي.

‎وقال بايدن في خطاب وجهه للديمقراطيين بالكونغرس: "أريدكم أن تعلموا أنه على الرغم من كل التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، فإنني ملتزم بشدة بالبقاء في هذا السباق، وخوض هذا السباق حتى النهاية، والتغلب على دونالد ترامب".

‎وأضاف الرئيس الأميركي: "لم أخسر بعد، وقد انتصرت في الانتخابات السابقة، وسأفوز مرة أخرى".

‎كما اعتبر أن الناخبين الأميركيين لا يزالون يريدون ترشحيه بانتخابات الرئاسة، معتبرا أنه أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب، و"لن يذهب إلى أي مكان".

‎واعترف بايدن بأن المناظرة "كانت ليلة سيئة وأنا نادم على ما حدث"، لكنه أشار إلى قيامه بالعديد من الأنشطة بعدها.

‎وجاءت رسالة بايدن بعد يوم من مطالبة عدد من كبار النواب الديمقراطيين زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بتنحي بايدن، الأحد.

‎وبحسب شبكة سي أن أن، سيقي بايدن على تواصله مع المشرعين الديمقراطيين، خلال أسبوع حاسم لترشحه عن الحزب، بينما من المقرر أن يجتمع جميع الديمقراطيين في مجلس النواب الثلاثاء لمناقشة الأسئلة المتزايدة بشأن مسار الانتخابات.