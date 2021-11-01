بايدن يحذر من كارثة متنامية تهدد الوجود البشري

شفق نيوز/ حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، من أن كارثة متنامية تهدد البشرية جمعاء بسبب التغير المناخي.

وقال بايدن خلال كلمته في قمة المناخ المنعقدة في غلاسكو "كوب 26"، إن الاستجابة الهائلة اللازمة لوقف أزمة المناخ يجب أن ينظر إليها على أنها فرصة لاقتصادات العالم، في الوقت الذي تقف فيه البشرية عند منعطف تاريخي، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف "في سياق الكارثة المتنامية، أعتقد أن هناك فرصة رائعة ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن لنا جميعا".

ورفض بايدن الانتقادات القائلة إن جهود تحويل الاقتصادات بعيدا عن غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري، ستضر بالوظائف.

وأشار إلى أن عملية كهربة (الاعتماد على طاقة الكهرباء) قطاع النقل وتبني مفاهيم طاقة الشمس والرياح "تخلق وظائف نقابية جيدة مدفوعة الأجر للعمال الأمريكيين".

وتابع بالقول إن المواصلة على نفس النهج الراهن تتسبب بالفعل في أضرار للاقتصاد، لافتا إلى انتشار حرائق الغابات والجفاف والكوارث الأخرى المرتبطة بالمناخ.

واستطرد "تغير المناخ يدمر العالم بالفعل. هذا ليس افتراضا، إنه يدمر حياة الناس وسبل عيشهم. لدينا القدرة على الاستثمار في أنفسنا وبناء مستقبل عادل للطاقة النظيفة، وفي هذه العملية نخلق الملايين من الوظائف والفرص ذات الأجور الجيدة في جميع أنحاء العالم".

وأكد بايدن "نلتقي وعيون التاريخ علينا، وكل يوم نتأخر فيه تزداد تكلفة التقاعس، لذا فلتكن هذه هي اللحظة التي نرد فيها على نداء التاريخ، هنا في غلاسكو. بارك الله فيكم جميعا وحفظ الله الكوكب".