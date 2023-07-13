بايدن يحذر من اغتيال "طباخ" بوتين

شفق نيوز / حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، من اغتيال رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وفيما رأى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا، أشار إلى أن موسكو تعاني من نقص في الموارد ومن مشكلات اقتصادية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال: "بوتين خسر الحرب.. يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا"، مرجحاً أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأضاف "آمل وأتوقع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدما مهما في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما"، مؤكدا أن "أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وأن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب لسنوات".

وحذر بايدن، زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بالقول: "عليه أن يتوخى الحذر من احتمال تسميمه، بعد فشل تمرده المسلح على القيادة العسكرية في موسكو.. وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله.. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".