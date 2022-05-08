بايدن يثير الجدل بتصريحات عن "الامام المهدي" ويعلن توظيف "بروفيسور" لتعليمه الإسلام

شفق نيوز/ تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصوّراً لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً، تطرّق خلالها إلى الإسلام، وما سمّاه بـ"الإمام المخفي" (المهدي) الذي يعتقد المسلمون الشيعة أنه الإمام الثاني عشر الغائب وسيظهر في آخر الزمان.

ويظهر بايدن خلال الفيديو وهو يقول: "أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام الخفي (المهدي)، ولذلك وظّفت بروفيسوراً".

وحظي الفيديو الذي يُعتقد أنه قيل في سياق تهنئة المسلمين بعيد الفطر، الأسبوع الماضي، بتداول كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين.

على صعيد آخر، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن هنّأ المسلمين، الإثنين 2 مايو/أيار، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، كما وجّه خلال التهنئة رسالة دعم للاجئين والنازحين حول العالم.

وخلال خطاب من البيت الأبيض قال بايدن: "عيد مبارك (…) المسلمون في الولايات المتحدة يجعلون بلادنا أكثر قوة".

وأضاف: "مع احتفال المسلمين في الولايات المتحدة بالعيد نجدّد ولاءنا بالتزامنا الأساسي باحترام كل المعتقدات والديانات".