بايدن يثير الجدل بتصرفاته: أريد أن اركب دراجة أطفال

شفق نيوز / قام الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بالمشاركة في احتفال لمشاة البحرية الأمريكية في أرلينغتون بفيرجينيا احتفالا بالذكرى السنوية 75 لبرنامج ألعاب "توتس" الخيري.

ولم يخل الاحتفال من المواقف والتصريحات المثيرة للجدل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي يظهر في إحداها وهو يحاول ركوب دراجة أطفال ويغني "دراجة دراجة هوائية.. أريد أن أركب دراجتي الهوائية".

كما قام بايدن، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم، بكسر مقود دراجة هوائية أثناء محاولته الركوب عليها، وساعده أحد الأطفال على إصلاحه، حيث قال: "كنت أرغب في ركوب الدراجة، لكنني كسرتها، حاولت إصلاحها، لكن لم أعرف كيف".

وقال بايدن خلال الحفل الخيري: "على مدى 75 عاما، جلبت الفرح والضحك والابتسامات للعائلات في جميع أنحاء هذا البلد. في العام الماضي وحده، جمعت 22 مليون لعبة لأكثر من 8 ملايين طفل، مما أعطى سانتا كلوز فرصة للحصول على أمواله".

وأضاف "ولكن على عكس سانتا، فأنت لا ترتدي بدلات حمراء كبيرة. فأنت لا تسافر حول العالم في ليلة واحدة فقط. وبدلا من ذلك، ترتدي ملابس للجيش، وكجنود من مشاة البحرية وبحارة، فإنكم تقفون لمراقبة العالم كل ليلة".

وانضم بايدن إلى شخصيات تعمل في وزارة الدفاع وأطفال لعسكريين محليين في قاعة بقاعدة ماير هندرسون المشتركة في السمة المميزة لـ "Toys for Tots"، لفرز الهدايا غير المغلفة، والتي تم التبرع بها حسب العمر لتوزيعها على العائلات المحتاجة.