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بايدن يتوقع هجوماً وشيكاً على مطار كابول

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-28T19:42:56+0000
بايدن يتوقع هجوماً وشيكاً على مطار كابول

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن القادة العسكريين أبلغوه بأن من المرجح جدا شن هجوم خلال ما بين الساعات الـ24 والـ36 المقبلة على مطار كابل.

وذكر بايدن: "لا يزال الوضع على الأرض خطيرًا للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على المطار مرتفعًا. أبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدًا حدوث هجوم في غضون 24-36 ساعة القادمة".

وأضاف: "وجهتُهم إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض. أكدوا لي أنهم فعلوا ذلك".

وقال بايدن في البيان إنه ناقش الضربة التي شنتها القوات الأميركية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

وأضاف: "قلت إننا سنلاحق المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابل، وقد فعلنا ذلك".

وتابع: "لم تكن هذه الضربة الأخيرة. سنواصل مطاردة أي شخص متورط في هذا الهجوم الشنيع ونجعله يدفع الثمن. عندما يسعى أي شخص لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة أو مهاجمة قواتنا، فإننا سنرد. لن يكون ذلك موضع شك".

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