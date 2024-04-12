بايدن يتوقع هجوما ايرانياً عاجلا: اقول لهم لا تفعلوا

شفق نيوز/ حذّرالرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إيران، التي تهدد بتنفيذ هجوم على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الحالي.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله للصحفيين: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، وإيران لن تنجح".

وأشار إلى أنه يتوقع هجوما إيرانيا "عاجلا وليس آجلا" على إسرائيل، مضيفا أن رسالته لإيران هي "لا تفعلوا".

وكان البيت الأبيض أكد، الجمعة، أن تهديدات إيران لإسرائيل "موثوقة وحقيقية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، لصحفيين: "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق"، وتنوي الولايات المتحدة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

هذا ويعتقد مسؤولون أميركيون أن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل قد يحدث خلال "الساعات القليلة المقبلة".