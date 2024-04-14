بايدن يتوعد إيران برد "دبلوماسي" منسق من مجموعة السبع

شفق نيوز/ ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجمات الإيرانية على منشآت عسكرية في إسرائيل، وتوعد برد دبلوماسي منسق من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفقًا لوكالة "رويترز".

ودعت إيطاليا التي تتولى حاليًّا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من جانبها إلى اجتماع عبر الفيديو لقادة المجموعة، اليوم الأحد، لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال جو بايدن إن بلاده ساعدت إسرائيل في إسقاط كل الطائرات المسيرة والصواريخ تقريبًا.

وبيَّن بايدن، الذي اختصر زيارة إلى ديلاوير وعاد إلى واشنطن في وقت سابق أمس السبت للقاء مستشارين بشأن الهجوم، أن القوات والمنشآت الأمريكية لم تُستهدف.

وأكد بايدن مجددًا "دعم الولايات المتحدة الراسخ" لأمن إسرائيل، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم توتر العلاقات بينهما بسبب الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "أبلغته بأن إسرائيل أظهرت قدرة استثنائية على الدفاع حتى ضد هجمات غير مسبوقة والتصدي لها؛ ما يبعث برسالة واضحة إلى أعدائها بأنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل بطريقة فعالة" وفق تعبيره.