سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T05:02:06+0000
بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

شفق نيوز/ توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وإعلان موسكو بدء عملية عسكرية في  شرقي البلاد.

وقال بايدن، في بيان، إن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على "هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية" على أوكرانيا.

والخميس، دوي صوت انفجارات في كييف وماريوبول (شرق). ونقلت رويترز عن شهود عيان في العاصمة الأوكرانية سماع سلسلة من الأصوات المماثلة لإطلاق نيران المدفعية.

وشدد بايدن على أن  "بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار، ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية"، مضيفا أن "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم. العالم سيحاسب روسيا".

وكان بوتين أعلن، الخميس، بدء "عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، داعيا الجيش الأوكراني "لالقاء سلاحه"، ومتعهدا  بالرد على كل من يتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ويأتي إعلان بوتين بالتزامن مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية.

وناشد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الروسي بوقف أي هجوم لقواته ضد أوكرانيا.

وقال غوتيريش موجها نداء شخصيا: "الرئيس بوتين، أوقف جنودك عن مهاجمة أوكرانيا، أعط السلام فرصة، لقد سبق وأن كثيرون حياتهم".

related

أوكرانيا.. وزير ألماني يحذر من "وضع خطير" وأمريكا تتوقع هجوماً وشيكاً

Date: 2022-02-11 14:24:27
أوكرانيا.. وزير ألماني يحذر من "وضع خطير" وأمريكا تتوقع هجوماً وشيكاً

روسيا ترد على بريطانيا حول تنصيب زعيم لأوكرانيا موال لموسكو وأمريكا قلقة

Date: 2022-01-23 04:51:16
روسيا ترد على بريطانيا حول تنصيب زعيم لأوكرانيا موال لموسكو وأمريكا قلقة

بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل

Date: 2022-02-12 08:40:53
بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل

خشية هجوم روسي وشيك.. أمريكا تسحب معظم جنودها من أوكرانيا

Date: 2022-02-12 16:09:28
خشية هجوم روسي وشيك.. أمريكا تسحب معظم جنودها من أوكرانيا

بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

Date: 2022-02-17 15:56:24
بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

بينها "صائد الدبابات" .. أمريكا ترسل أولى الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا

Date: 2021-12-12 05:11:52
بينها "صائد الدبابات" .. أمريكا ترسل أولى الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا

واشنطن تعد 18 سيناريو للرد على "الغزو الروسي" لأوكرانيا

Date: 2022-01-15 13:47:30
واشنطن تعد 18 سيناريو للرد على "الغزو الروسي" لأوكرانيا

أمريكا تدعو إلى عقد جلسة "مفتوحة" لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا

Date: 2022-01-28 05:27:53
أمريكا تدعو إلى عقد جلسة "مفتوحة" لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا