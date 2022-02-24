بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

شفق نيوز/ توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وإعلان موسكو بدء عملية عسكرية في شرقي البلاد.

وقال بايدن، في بيان، إن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على "هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية" على أوكرانيا.

والخميس، دوي صوت انفجارات في كييف وماريوبول (شرق). ونقلت رويترز عن شهود عيان في العاصمة الأوكرانية سماع سلسلة من الأصوات المماثلة لإطلاق نيران المدفعية.

وشدد بايدن على أن "بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار، ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية"، مضيفا أن "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم. العالم سيحاسب روسيا".

وكان بوتين أعلن، الخميس، بدء "عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، داعيا الجيش الأوكراني "لالقاء سلاحه"، ومتعهدا بالرد على كل من يتدخل في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ويأتي إعلان بوتين بالتزامن مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية.

وناشد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الروسي بوقف أي هجوم لقواته ضد أوكرانيا.

وقال غوتيريش موجها نداء شخصيا: "الرئيس بوتين، أوقف جنودك عن مهاجمة أوكرانيا، أعط السلام فرصة، لقد سبق وأن كثيرون حياتهم".