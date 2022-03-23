بايدن يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع الناتو وبحث العقوبات ضد روسيا

شفق نيوز / توجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة السبع، وإلقاء كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن جولة يعتزم إجراءها الرئيس الأمريكي، لعدد من الدول الأوروبية، لبحث تنسيق رد فعل إضافي لدول الاتحاد على الوضع في أوكرانيا، بعد مرور شهر على الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية، وإمكانية فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

ومن المقرر أن تعقد قمة قادة "الناتو" غداً الخميس، ثم يعقد اجتماع المجلس الأوروبي يومي 24-25 من الشهر الجاري، وكذلك من المزمع أن يعقد اجتماع لزعماء مجموعة السبع (G7) يوم غد.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أن "الرئيس سيحضر القمة الطارئة لقادة (الناتو)، واجتماع قادة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، ويوجه رسالة إلى قادة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع المجلس الأوروبي".

ومن بروكسل، سيتوجه بايدن إلى وارسو، حيث يلتقي هناك بالعسكريين الأمريكيين، ومع خبراء في مجال المساعدات الإنسانية، وكذلك سيلتقي الرئيس البولندي، أندريه دودا.