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 بايدن يتهم "تويتر" بنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-05T05:32:51+0000
 بايدن يتهم "تويتر" بنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

شفق نيوز/ علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة "تويتر" بقوله إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي "تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم".

وقال بايدن (أمس الجمعة)، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز": "والآن ما يقلقنا جميعا هو: قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.. لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".

وفي وقت سابق أعلن ماسك عزمه على جعل خدمة المدونات الصغيرة المصدر الأكثر دقة للمعلومات في العالم.

وتولى ماسك إدارة شركة "تويتر" بعد الاستحواذ عليها قبل أيام في صفقة ضخمة، تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.

وحسب سائل إعلام أمريكية، فقد ناقش مسؤولو البيت الأبيض، في وقت سابق، إمكانية إجراء الأمن القومي مراجعة لعملية استحواذ ماسك على موقع "تويتر"، كما نظر المسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مخاطر التجسس المضاد المحتمل، الذي تشكله الصفقة.

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