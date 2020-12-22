بايدن يتلقى لقاح كورونا أمام شاشات التلفاز

شفق نيوز/ تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بيونتك، وقال إنه أخذ اللقاح ليُظهر للأمريكيين أنه "آمن للتناول".

وانضم بايدن إلى عدد متزايد من القادة السياسيين حصلوا على اللقاح، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وكان اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا قد بدأ طرحه الأحد بعد أن حصل على موافقة الجهات الصحية الأسبوع الماضي.

وتفيد التقارير بأن أكثر من 500 ألف أمريكي تلقوا جرعة اللقاح حتى الآن.

وقال بايدن، الذي حصل على اللقاح على الهواء مباشرة أمام شاشات التلفاز في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير، "أفعل هذا لأثبت أنه يجب أن يكون الناس مستعدين عندما يكون اللقاح متاحا لأخذه"، مضيفا "لا يوجد ما يستدعي القلق".

وأضاف قائلا إن "إدارة ترامب تستحق بعض التقدير لإطلاقها برنامج اللقاحات في البلاد".

ومن المتوقع أن تتلقى نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف، أولى جرعات اللقاح الأسبوع المقبل.

وقد وضع فريق بايدن هدفا لهم يتمثل في توزيع 100 مليون لقاح في الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى للإدارة في البيت الأبيض.

خلال الوباء، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 17.8 مليون حالة إصابة و 317 ألف حالة وفاة.

ولم يعلن الرئيس دونالد ترامب، الذي أمضى ثلاثة أيام في المستشفى مصابا بفيروس كورونا في أكتوبر/ تشرين الأول، متى ينوي الحصول على اللقاح.

ويعد ترامب، الذي نشر معلومات خاطئة حول مخاطر اللقاح، واحدا من آخر كبار المسؤولين المنتخبين في البلاد الذين لم يتلقوا اللقاح.

وكتب ترامب في تغريدة بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول "ليس من المقرر بعد أن أتناول اللقاح، لكنني أتطلع إلى القيام بذلك في الوقت المناسب".

ودافع بعض مستشاريه عن تأخر تلقيه اللقاح، قائلين إن "جسده لا يزال قادرا على مقاومة الفيروس إثر تلقيه العلاج عندما أصيب".