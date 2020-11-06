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بايدن يتقدم على ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت في بنسلفانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-06T13:55:38+0000
بايدن يتقدم على ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت في بنسلفانيا

احرز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدما ملحوظا في ولاية بنسلفانيا على حساب منافسه دونالد ترامب الرئيس الامريكي المنتهية ولايته ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وتقدم بايدن على ترامب في الولاية بفارق 5587 صوتا مع استمرار عملية العد و الفرز في بنسلفانيا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الخميس، بأن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، على حافة الفوز، وأن بايدن يتطلع لإعلان فوزه بالرئاسة قبل الأحد، فيما يتوقع إعلان نتائج ولايتي جورجيا وبنسلفانيا اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أن بايدن ينتظر نتائج بنسلفانيا لإعلان الفوز.

وعبرت حملة بايدن، في وقت سابق عن تفاؤلها بالنتيجة النهائية للانتخابات الأميركية لكنها أوصت المؤيدين بضرورة "التحلي بالصبر والهدوء" مع استمرار فرز الأصوات.

وقالت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، اليوم الخميس، في مؤتمر بالهاتف مع المراسلين، إن "قصة اليوم ستكون قصة إيجابية للغاية" لحملتهم، لكنها حذرت من أنه مع استمرار الفرز، "نحتاج إلى السماح لها بإنجاز الأعمال بشكل جيد".

وذكرت أن الحملة تتوقع أن يتذبذب تقدمهم في بعض الولايات مع ورود المزيد من الأصوات.

كما أشارت ديلون إلى أن الطعون القانونية من قبل حملة الرئيس دونالد ترمب لوقف فرز الأصوات في بعض الولايات والسعي إلى إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن هي "استراتيجية فاشلة" و"محاولة لتشتيت الانتباه وتأجيل" إصدار نتائج الانتخابات.

وفاز بايدن بجوائز ساحتي المعركة في ميشيغن وويسكنسن، الأربعاء، حيث استعاد جزءًا رئيسيًا من "الجدار الأزرق" الذي انزلق بعيدًا عن الديمقراطيين قبل 4 سنوات، وبدأ يضيق بشكل كبير طريق الرئيس دونالد ترمب لإعادة انتخابه.

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