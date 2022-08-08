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بايدن يتضامن مع الجالية الإسلامية بعد مقتل رابع رجل مسلم  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-08T06:00:01+0000
بايدن يتضامن مع الجالية الإسلامية بعد مقتل رابع رجل مسلم  

بايدن يتضامن مع الجالية الإسلامية بعد مقتل رابع رجل مسلم  

شفق نيوز/ عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن تضامنه مع الجالية الإسلامية، بعد مقتل رجل مسلم رابع في ألباكركي بولاية نيو مكسيكو، فيما تصفه السلطات بالهجمات المستهدفة.

وقال بايدن على تويتر إنه يشعر بالغضب والحزن بسبب عمليات القتل.

وأضاف: "بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أصلي من أجل عائلات الضحايا وتقف إدارتي بقوة مع الجالية الإسلامية. هذه الهجمات البغيضة ليس لها مكان في أميركا".

وتحقق الشرطة في نيو مكسيكو ووكالات اتحادية في عمليات القتل التي وقع آخرها مساء الجمعة.

وقالت الشرطة إن 3 رجال آخرين قُتلوا في أكبر مدينة في الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية، استُهدفوا على ما يبدو بسبب ديانتهم وانتمائهم العرقي.

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