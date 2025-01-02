بايدن يتسلم خطة لضرب إيران قبل مجيء ترامب

شفق نيوز/ قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان، للرئيس جو بايدن خيارات لـ"هجوم أميركي محتمل"، تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حال "تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي" قبل موعد تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع "أكسيوس" أن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح "الضوء الأخضر" لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و"لم يفعل منذ ذلك الحين. وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض "لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن".

وكشف المسؤول أن ذلك كان جزءا من مناقشة حول "تخطيط السيناريو الحكيم" لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترامب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بما في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.