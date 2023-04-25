بايدن يترشح رسمياً لولاية ثانية والجمهوري يعلق: سيكون الوضع أسوأ بوجوده

شفق نيوز / أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، ترشحه رسمياً لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، وحثَّ الناخبين على السماح له "بإنهاء هذه المهمة" وإطلاق إمكانية إعادة مباراة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق وأربع ثوانٍ، يقول جو بايدن إنه "أمضى سنواته الأولى في منصبه وهو يناضل من أجل الديمقراطية والحرية"، وحذر من أن "المتطرفين المؤيدين للرئيس السابق ترامب يهددون تلك الحريات"، وفق ما ذكرته صحيفة "New York Times" الأمريكية.

الحزب الجمهوري يعلّق على ترشّح بايدن

وفي أول تعليق له، اعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن "منفصل عن الواقع"، بعد إعلان الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً، وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبّب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديراً بأربع سنوات إضافية" حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وحذرت اللجنة من أنه في حال فوز بايدن "فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع (…) والعائلات الأمريكية ستكون أسوأ حالاً".

في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الجاري قال جو بايدن، إنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024 للفوز بفترة رئاسية، لكنه رفض الإعلان عن ترشحه، وذكر: "لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

كان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ظهرا بشكل مفاجئ في برنامج TODAY Show على شبكة NBC بمناسبة عيد الفصح؛ حيث قال لمذيع البرنامج آل روكر: "أخطط للترشح، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد". وذلك وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير لها الإثنين 10 أبريل/نيسان 2023.

كما أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال إنه "غير متعجل" بشأن الإعلان عن موقفه بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية.

أضاف بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن جدوله الزمني بشأن قرار الترشح للانتخابات لن يتأثر بسلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه (بايدن) لديه النية للترشح، لكنه سيؤكد ذلك مطلع عام 2023.

كما قال جو بايدن وقتها: "أنوى أن أترشح مرة أخرى، لكنني أحترم القدر كثيراً، وهذا قرار عائلي، أعتقد أن الجميع يريدني أن أترشح، لكننا سنجري مناقشات حول هذا الموضوع، ولست في عجلة من أمري لإصدار هذا القرار بغض النظر عما يفعله سلفي (ترامب)".