بايدن يتحدث عن فرص "فعلية" لتمديد الهدنة بين اسرائيل وحماس

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الأربعة التي دخلت حيز التنفيذ في غزة.

وقال بايدن، إن هناك فرصا فعلية لتمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن من الضروري "إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".

وقال خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في نانتاكت بولاية ماساتشوستس إن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

إلى ذلك، شدد بايدن على أن "وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة" بينما أوضح أن "حماس لا تكترث للفلسطينيين".

وأضاف أن "أحد أسباب هجوم حماس هو عمل أميركا مع السعودية وإسرائيل للتوصل إلى تطبيع العلاقات".

وبعد أن شكر كلا من قطر ومصر والقادة الإسرائيليين على اتفاق إطلاق الرهائن، قال "ستصلنا معلومات بشأن الموجة الثانية من إطلاق سراح الرهائن خلال الساعات القادمة".

وذكر بأن هناك رهينتين أميركيتين وطفلة، لا يزالون في قطاع غزة بالقول "لا تزال هناك امرأتان وطفلة، وهم أميركيون بين المختطفين".

ثم عاد ليؤكد "أتوقع إطلاق سراح المزيد من الرهائن في الأيام المقبلة".