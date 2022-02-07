بايدن يبلغ إسرائيل بحقها التصرف ضد إيران

شفق نيوز / أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بحق تل أبيب "حرية التصرف" ضد إيران.

وقال بينيت، خلال سرد تفاصيل محادثاته الأخيرة، مع بايدن، إن الأخير، أبلغه إن "لدى إسرائيل حرية التحرك ضد إيران باتفاق أو من دونه"، لافتاً إلى أنه أوضح لبايدن عن معارضة إسرائيل لـ"الاتفاق النووي مع إيران".

وكان بايدن قد أكد، أمس الأحد، خلال اتصال هاتفي مع بينيت، دعمه الثابت لأمن إسرائيل ودعمه الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.

وجرت في فيينا خلال الآونة الأخيرة، جولات تفاوض عدة، بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.