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بايدن يبرأُ ساحة الدولار من المشاكل الاقتصادية القائمة في العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-16T05:10:51+0000
بايدن يبرأُ ساحة الدولار من المشاكل الاقتصادية القائمة في العالم

أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفض الاعتراف بتأثير الدولار الأمريكي على المشاكل القائمة في الاقتصاد العالمي.

ونقلت عن تصريح لبايدن قوله: "لا يثير ارتفاع سعر الدولار أي قلق لدي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "تنحصر القضية في نقص النمو الاقتصادي والسياسة المعقولة في الدول الأخرى، لا في الولايات المتحدة".

وأشار إلى قضية "التضخم العالمي" التي تزداد سوءا في دول أخرى أكثر مما عليه في الولايات المتحدة.

وأكد بايدن: "اقتصادنا قوي للغاية".

وأفاد صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له، أمس الجمعة، بأن الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي في العام الجاري وصعوده إلى مستوى قياسي منذ عام 2000 أدى إلى عواقب اقتصادية كبيرة في جميع بلدان العالم تقريبا.

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