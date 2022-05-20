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بايدن يبدأ أول جولة آسيوية كرئيس للولايات المتحدة.. معه 5 ملفات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-20T07:26:02+0000
بايدن يبدأ أول جولة آسيوية كرئيس للولايات المتحدة.. معه 5 ملفات

شفق نيوز / يبدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، جولة آسيوية هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، وتشمل كوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن، الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا يون سيوك-يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إضافة للقائه خلال وجوده في اليابان، قادة التحالف الاستراتيجي لدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المعروف باسم "كواد" (الرباعية)، وهي مجموعة تضم أستراليا والهند واليابان.

وستركز جولة بايدن الآسيوية، على 5 ملفات بارزة بينها "تسريع وتيرة التقارب بين الحليفتين"، و"دفع سيؤول للانضمام إلى كواد" و"التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" و"تشديد العقوبات على روسيا".

وتأتي هذه الجولة التي تستمر أربعة أيام، حتى (24 آيار/مايو الجاري) وسط تحذيرات أمريكية من اعتزام كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية بالتزامن مع الزيارة، حيث تظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية أن بيونغ يانغ أكملت الاستعدادات لإطلاقها.

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