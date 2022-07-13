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بايدن يبدأ جولته الشرق الأوسطية من إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-13T12:42:44+0000
بايدن يبدأ جولته الشرق الأوسطية من إسرائيل

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، أولى محطات زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط.

وهبطت طائرة جو بايدن في مطار بن غوريون، حيث استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد.

وقبيل زيارة بايدن لإسرائيل، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن البيت الأبيض "يريد قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس الشرقية".

وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "موقفنا هو أننا نريد قنصلية بالقدس الشرقية. وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك. وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة".

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