بايدن يبحث تطورات حرب غزة مع نتنياهو وملك الأردن

شفق نيوز/ بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، مساء الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تطورات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ما تزال تحاول الحصول على مزيد من المعلومات عن الرهائن لدى حماس.

وفي وقت سابق، الخميس، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر وأبلغه أن على إسرائيل بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين في هجومها على جنوب قطاع غزة.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن بلينكن حث دريمر على أن تسمح إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بينما رحب بقرارها السماح بدخول مزيد من الوقود للقطاع المكتظ بالسكان.

وبوقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل ما يزيد على 17170 فلسطينيا وإصابة 46 ألفا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما بدأت إسرائيل قصف غزة ردا على هجوم حماس المباغت عبر الحدود، فيما تقول إسرائيل إن هجوم حماس نجم عنه مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.