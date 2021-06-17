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بايدن وأردوغان لم يتوصلا لحل بشأن منظومة "إس-400"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-17T19:06:15+0000
بايدن وأردوغان لم يتوصلا لحل بشأن منظومة "إس-400"

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتوصلا إلى حل للخلاف القائم بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، وذلك خلال اجتماعهما في وقت سابق من الأسبوع.

وأضاف سوليفان، في إفادة للصحافيين، بأن الجانبين ملتزمان بمواصلة الحوار بشأن المسألة.

إلى ذلك، قال سوليفان إن الرئيسين اتفقا على أن تقوم تركيا بدور رئيس في تأمين مطار كابول مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مشيرا إلى أن العمل جار لوضع خطة.

وذكر أن واشنطن تضع أيضا خططا طارئة بشأن كيفية إدارة الموقف في حال عدم قدرة تركيا على المضي قدما أو تعاونها بشكل محدود.

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