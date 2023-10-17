بايدن ونتنياهو يعلقان على استهداف مستشفى غزة وسط إلغاء قمة الأردن وردود فعل غاضبة

شفق نيوز/ قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء، "تعازيه في فقدان أرواح بريئة" في انفجار مستشفى غزة.

ونقلت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس بايدن "يرسل خالص تعازيه في الأرواح البريئة التي فقدت في انفجار المستشفى في غزة، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جهته قالت محطة الحرة الامريكية، إن بايدن تلقى إحاطة من فريقه الأمني بشأن الانفجار في مستشفى الأهلي بغزة، وأجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الموجود في المنطقة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن بحث هاتفيا مع نتنياهو قصف المستشفى، بعد أن غادر بالفعل إلى إسرائيل.

وفي هذه الاثناء قال بايدن: "أشعر بالغضب والحزن العميق إزاء الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح.

وأضاف: "أصدرت توجيهات لفريق الأمن القومي التابع لي لمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط، إن الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء النزاع، ونحن نحزن على المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن 500 على الأقل قتلوا في "ضربة جوية إسرائيلية" على المستشفى الأهلي العربي في القطاع.

ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى "تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع".

لكن متحدثا باسم الجهاد الإسلامي نفي رواية إسرائيل بمسؤولية الحركة عن ضربة مستشفى غزة.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إن "الإرهابيين المتوحشين" في غزة هاجموا المستشفى.

وأثارت الغارة ردود فعل دولية وعربية مستنكرة. ووصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهجوم بـ "الأمر المروع وغير المقبول على الإطلاق".

وقال ترودو إن الأخبار الواردة من غزة "كارثية، إنه أمر فظيع وغير مقبول".

كما قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفيرلي، في تصريح على موقع أكس، إن "تدمير مستشفى الأهلي تسبب في خسائر مروعة بالأرواح. المملكة المتحدة كان موقفها واضحا. الأولوية هي لحماية حياة المدنيين".

وأضاف "سنعمل في المملكة المتحدة مع حلفائنا لمعرفة ما حدث، ولحماية المدنيين في غزة".

وعلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على قصف المستشفى بالقول: "لا شيء يبرر استهداف مدنيين".

كما استنكرت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة. وأدانت مصر "بأشد العبارات" الغارة الجوية الإسرائيلية، والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات".

وألغى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اجتماعه المقرر مع بايدن"، في أعقاب الغارة الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن، وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس "قرر العودة إلى رام الله"، ثم أعلن الأردن إلغاء القمة.