بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غدا" إذا أفرجت حماس عن الأسرى

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ وقف إطلاق النار ممكن "غدا" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وخلال حفل لجمع التبرّعات أقيم خارج سياتل في منزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، قال بايدن بعد أن تجنّب الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة، إنّه "إذا أطلقت حماس سراح الأسرى فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غدا".

وشدد الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية الأحد الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة "حماس" هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن الإسرائيليين في غزة.

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسببت بسقوط 34 ألفا و943 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق وزارة الصحة التابعة لحماس

AFP