بايدن وقادة G7 يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا

شفق نيوز / أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، اتفاقه مع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى (G7)، على المضي قدما في فرض حزم عقوبات صارمة على روسيا، وذلك عقب العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

وكتب بايدن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "التقيت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا".

وأضاف: "اتفقنا على المضي قدما في فرض حزم عقوبات صارمة وتدابير اقتصادية أخرى، لمحاسبة روسيا، نحن نقف مع الشعب الأوكراني الشجاع".

وكان بوتين، قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب دونيتسك ولوغانسك رسمياً، دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.